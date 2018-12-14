Правоохранители проводят следственные действия в отношении вице-губернатора Псковской области

Правоохранители проводят следственные действия в отношении вице-губернатора Псковской области Александра Кузнецова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации региона.

Как отмечается, губернатор Михаил Ведерников заявил, что региональная исполнительная власть работает в тесном взаимодействии с правоохранительными органами по данной ситуации.

Другие подробности не сообщаются. По данным СМИ, речь идет о должностном преступлении чиновника.