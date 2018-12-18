Генассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию о "милитаризации" Крыма

Генеральная Ассамблея ООН приняла украинский проект резолюции о "российской милитаризации Крыма", а также районов Черного и Азовского морей. Об этом сообщается в Twitter международной организации.

За документ проголосовали 66 участников ГА ООН, против -19, 72 воздержались.

Генеральная Ассамблея ООН приняла украинский проект резолюции о российской милитаризации Крыма, районов Черного и Азовского морей. pic.twitter.com/IdlP2Y4Q9x — ООН (@UnitedNationsRU) 17 декабря 2018 г.

Россия пообещала представит документальные подтверждения нарушений Украины в Керченском проливе. Об этом заявил заместитель постпреда России при международной организации Дмитрий Полянский, передает Regnum.

Как сообщало Накануне.RU, украинский президент Петр Порошенко ожидает "азовских санкций" против России за задержание у Керченского пролива украинских кораблей-нарушителей.

Напомним, 25 ноября, украинские корабли пересекли границу РФ в Керченском проливе у берегов Крыма. Москва назвала данные действия провокацией и запросила созыв экстренного заседания Совета безопасности ООН. Позже в ФСБ подтвердили задержание украинских кораблей с применением оружия за нарушение границы.