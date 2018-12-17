Сергей Бидонько намерен улучшить имидж Свердловской области

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько намерен в ближайшее время сформировать свою команду. Об этом куратор информационной и внутренней политики региона заявил корреспонденту Накануне.RU в перерыве совещания с главами муниципалитетов Свердловской области, которое проходит в Екатеринбурге.

"У нас есть позиции, на которых вообще никого [из чиновников] нет, коллеги, которые еще исполняют обязанности, и поэтому нам надо в первые дни решить кадровые вопросы, - сказал Бидонько. - И начинать реализовывать планы работы с муниципалитетами".

Среди направлений своей профессиональной деятельности до конца года вице-губернатор назвал вопросы, связанные с выборными кампаниями и назначениями в муниципалитетах, а также с федеральной повесткой, поскольку, по его словам, "имея по цифрам хорошие результаты работы в регионе, хороший бюджет и перспективы, в ряде моментов, которые мы в последнее время видим, это не добавляет положительного имиджа Свердловской области именно на федеральном уровне".

Очевидно, вице-губернатор имел в виду, в том числе, ситуацию с повышением зарплаты руководителям Екатеринбурга и дальнейшим отказом от этой идеи из-за вмешательства Москвы.

"Это [хороший имидж] на самом деле очень важно, потому что федеральная повестка, кроме того, что сама по себе популяризирует область, она сегодня играет большую роль, ведь мы зависим от федеральных программ, от которых область получает деньги, - отметил чиновник. - Поэтому, чем лучше фон, чем лучше федеральная власть видит, что мы эти деньги нормально осваиваем и, соответственно, у нас здесь все спокойно, ситуация контролируемая, тем больше есть возможности у губернатора и тех, кто этим занимается, получать федеральное финансирование".

Своей первой точкой в предстоящем маршруте посещений муниципалитетов Среднего Урала, Бидонько назвал родной город Карпинск. А завтра днем пообещал специально устроить встречу с журналистами, на которой ответит на все интересующие СМИ вопросы.