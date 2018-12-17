Куйвашев презентовал нового вице-губернатора, курирующего внутреннюю политику

Сегодня, открывая совещание с главами муниципалитетов Свердловской области, которое сейчас проходит в Екатеринбурге на площадке МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО", глава региона Евгений Куйвашев первым делом представил своего нового подчиненного - вице-мэра, ответственного за внутреннюю политику, экс-депутата Государственной думы Сергея Бидонько, передает корреспондент Накануне.RU

Отметив необходимость консолидации общества, глава области заявил, что в этой связи он принял решение об утверждении должности заместителя губернатора, непосредственно курирующего информационную и внутреннюю политику в регионе.

"Считаю, что это ключевые сферы, от состояния которых напрямую зависит успешность всей нашей работы по развитию экономики, росту инвестиционной привлекательности Свердловской области, улучшению делового климата и, конечно же, главная наша цель - рост качества жизни, - заявил Куйвашев. - На эту должность я назначил Сергея Юрьевича Бидонько, который всем вам известен по муниципальной работе, как министр областного правительства и как депутат Государственной думы".

Губернатор также отметил весомый опыт управленческой работы, доскональное знание региона, настойчивость, целеустремленность и порядочность своего нового заместителя.

"Это те качества, которые помогут ему [Бидонько] в новой, непростой работе", - подчеркнул глава региона, пообещав помочь куратору информационной и внутренней политики Среднего Урала в реализации совместных планов по укреплению репутации Свердловской области и "удовлетворению запросов общества".