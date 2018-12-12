Куйвашев назначил своим замом "человека Паслера"

12 Декабря 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Писатель номенклатуры, а не народа"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика Свердловская область Уральский ФО

Куйвашев назначил своим замом "человека Паслера"

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о назначении нового заместителя губернатора по внутренней политике, передает корреспондент Накануне.RU со ссылкой на документ. Им станет Сергей Бидонько, который сейчас представляет в Госдуме регион и считается человеком экс-премьер-министра Среднего Урала Дениса Паслера.

Как следует из текста документа, Бидонько приступает к новым обязанностям с 17 декабря. Перед этим ему предстоит процедура сложения полномочий в Госдуме.

Бидонько считается человеком Паслера (до сих пор близок к структурам "Реновы" Виктора Вексельберга). С 2009 по 2014 год возглавлял администрацию городского округа Карпинск. 15 декабря 2014 года назначен заместителем министра строительства и архитектуры Свердловской области, 18 февраля 2015 года - министром строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. 18 сентября 2016 года избран депутатом Государственной думы по Серовскому одномандатному избирательному округу № 174. В числе прочих представителей фракции "Единая Россия" голосовал за повышение пенсионного возраста в России.

бидонько сергей юрьевич министр строительства свердловской области(2016)|Фото: Накануне.ru

Напомним, ранее экс-председатель избиркома Свердловской области Валерий Чайников был назначен на пост заместителя губернатора – руководителя аппарата губернатора и правительства Свердловской области. Назначение потребовалось после отставки "политического" вице-губернатора –руководителя администрации главы региона Владимира Тунгусова. Полномочия "серого кардинала", таким образом, будут распределены между Чайниковым и Бидонько.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Куйвашев назначил своим замом "человека Паслера"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги:



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Вдохновил ли вас конкурс "Великие имена России"?

Результаты 1193

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети