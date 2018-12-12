Куйвашев назначил своим замом "человека Паслера"

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о назначении нового заместителя губернатора по внутренней политике, передает корреспондент Накануне.RU со ссылкой на документ. Им станет Сергей Бидонько, который сейчас представляет в Госдуме регион и считается человеком экс-премьер-министра Среднего Урала Дениса Паслера.

Как следует из текста документа, Бидонько приступает к новым обязанностям с 17 декабря. Перед этим ему предстоит процедура сложения полномочий в Госдуме.

Бидонько считается человеком Паслера (до сих пор близок к структурам "Реновы" Виктора Вексельберга). С 2009 по 2014 год возглавлял администрацию городского округа Карпинск. 15 декабря 2014 года назначен заместителем министра строительства и архитектуры Свердловской области, 18 февраля 2015 года - министром строительства и развития инфраструктуры Свердловской области. 18 сентября 2016 года избран депутатом Государственной думы по Серовскому одномандатному избирательному округу № 174. В числе прочих представителей фракции "Единая Россия" голосовал за повышение пенсионного возраста в России.

Напомним, ранее экс-председатель избиркома Свердловской области Валерий Чайников был назначен на пост заместителя губернатора – руководителя аппарата губернатора и правительства Свердловской области. Назначение потребовалось после отставки "политического" вице-губернатора –руководителя администрации главы региона Владимира Тунгусова. Полномочия "серого кардинала", таким образом, будут распределены между Чайниковым и Бидонько.