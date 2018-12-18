Посттунгусовская реформа завершается. Бидонько назвал кураторов информационной и внутренней политики

Новый заместитель губернатора Свердловской области Сергей Бидонько на своей первой пресс-конференции в этой должности рассказал, кто в администрации главы региона будет отвечать за информационную политику, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, директором департамента информационной политики Свердловской области будет Юлия Прыткова, которая исполняет обязанности руководителя ведомства после отставки Александра Иванова.

Руководить департаментом внутренней политики будет так же нынешний "и.о." Антон Третьяков.

И Юлия Прыткова, и Антон Третьяков хорошо знакомы в медиа-среде Среднего Урала.

Заместитель губернатора, отвечающий за внутреннюю и информационную политику, отметил, что не собирается принимать революционных решений, и будет работать с той командой, которая сформирована.

"Необходимо начать с теми людьми, которые уже есть, а дальше жизнь покажет", – заявил он.

Напомним, управленческая реформа потребовалась после отставки "политического" вице-губернатора – руководителя администрации главы региона Владимира Тунгусова. Экс-председатель избиркома Свердловской области Валерий Чайников был назначен на пост заместителя губернатора – руководителя аппарата губернатора и правительства Свердловской области. Сергей Бидонько стал заместителем по внутренней политике. Полномочия "серого кардинала" Тунгусова, таким образом, оказались распределены между Чайниковым и Бидонько. Сразу после назначения Бидонько заявил, что намерен улучшить имидж Свердловской области, в том числе, в федеральной повестке.

Первым заместителем руководителя аппарата губернатора и правительства региона – директором департамента по местному самоуправлению ранее уже был назначен Вадим Дубичев. Временно, до назначения руководителя аппарата и до назначения заместителя губернатора, куратора внутренней и информационной политики, на него было возложено исполнение и этих обязанностей.