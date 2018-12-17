17 Декабря 2018
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Наука и техника В России

Рогозин: Космонавты будут добираться до МКС быстрее, чем от Москвы до Брюсселя

Глава "Роскосмоса" пообещал уже в 2020 году доставлять космонавтов на Международную космическую станцию быстрее, чем длится авиаперелет из Москвы до Брюсселя.

"Через полтора года будем доставлять на МКС космонавтов, а также космических туристов быстрее, чем лететь от Москвы до Брюсселя", - сообщил Дмитрий Рогозин на своей странице в Twittre.

А в марте следующего года будет повторен опыт запуска космического "грузовика" к МКС по сверхкороткой схеме, которая длится три часа, написал глава "Роскосмоса".

Напомним, ранее "Роскомос" протестировал новую систему доставки грузов на МКС. 10 июля космический "грузовик" "Прогресс МС-09"добрался до станции за 3,5 часа - по короткой двухвитковой схеме.

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Рогозин: Космонавты будут добираться до МКС быстрее, чем от Москвы до Брюсселя

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Теги: Роскосмос, МКС, космонавты



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