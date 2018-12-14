Кейт Миддлтон приехала к королеве Елизавете посоветоваться на счет Меган Маркл

В сети обсуждают неожиданный визит Кейт Миддллтон (36) в Букингемский дворец.

Накануне герцогиня Кембриджская удивила толпу туристов и местных жителей, гулявших у ограды Букингемского дворца – официальной лондонской резиденции королевы Великобритании. Кейт сама была за рулем черного Range Rover, многие успели сфотографировать ее, когда невестка королевы заезжала через ворота на территорию дворца.

По словам придворных инсайдеров, которых цитирует, например, Sunday Times, Кейт приехала к Елизавете II (92) за советом. Дело в том, что, по слухам, в последнее время у Кэтрин не складываются отношения с Меган Маркл (37) и ее супругом принцем Гарри (34). Супруг герцогини, принц Уильям (36), в конфликтах принимает сторону жены. И все-таки, конфронтация – это не то, чего хотела бы Кейт для своей семьи. Поэтому герцогиня могла обратиться за помощью к опытной и влиятельной королеве, полагают источники. "За чашкой чая с королевой можно получить советы и развить нужные отношения", - говорит инсайдер. "Это то, чем всегда успешно занималась Софи Уэссекс", - добавляет он. Софи – жена младшего сына Елизаветы Эдварда. Ее часто называют любимой невесткой королевы, с которой Елизавета всегда была близка.

Для Меган наступили непростые времена. В прессе и соцсетях обсуждают ее вздорный характер. Якобы, казавшаяся такой милой актриса из Голливуда оказалась настоящим волком в овечьей шкуре. Камерам и мужу она сладко улыбается, а свой персонал и других членов королевской семьи доводит до белого каления.

Эта четверка уже давно не появляется на публике вместе.

Вот лишь несколько примеров "несносного" поведения Меган, которые обсуждают в сети: инструкции сотрудникам своего офиса она рассылает в пять утра. И тут же требует ответа на них. В часовне Святого Георгия в Виндзоре перед свадьбой ей почудился "затхлый запах", и она потребовала купить освежители воздуха. Через полгода работы у Меган уволилась Мелисса Тубати, персональная помощница герцогини Сассекской. Мелисса, как говорят, была одним из главных организаторов свадьбы (и, соответственно, того успеха, которое имело мероприятие). Но терпеть характер Меган она дольше не смогла.

Что касается Кейт, то, как говорят, их отношения с Маркл испортились еще в прошлое Рождество. Якобы, Меган пожаловалась на тот момент жениху на прохладное отношение со стороны королевской семьи. Главным виновником, видимо, была назначена Кэтрин. Другой эпизод, связанный с Кембриджами: перед своей свадьбой Меган довела Кейт до слез, придираясь к поведению трехлетней принцессы Шарлотты на примерке платьев.

Неизвестно, удастся ли королевской семье Великобритании установить мир до рождения первенца Гарри и Меган весной следующего года. в этот момент на пару обрушится небывалое внимание со стороны публики и соответствующие проблемы, все это явно не будет способствовать объединению семьи.