Россия объявила персоной нон грата словацкого военного дипломата

Россия объявила персоной нон грата словацкого военного дипломата в ответ на высылку российского дипломата из Словакии.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, "недружественные действия всегда влекут зеркальные ответные меры".

Соответствующая нота была вручена послу Словакии в Москве 11 декабря. Военный дипломат должен покинуть страну в течение двух суток, передает Regnum.

Напомним, на прошлой неделе Словакия обвинила российского дипломата в разведдеятельности.

По словам премьера Словакии Петера Пеллегрини, инцидент произошел в конце ноября. В Братиславе утверждают, что он собирал секретные данные как о Словакии, так и о НАТО.