13 Декабря 2018
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Политика В России За рубежом

Россия объявила персоной нон грата словацкого военного дипломата

Россия объявила персоной нон грата словацкого военного дипломата в ответ на высылку российского дипломата из Словакии.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, "недружественные действия всегда влекут зеркальные ответные меры".

Соответствующая нота была вручена послу Словакии в Москве 11 декабря. Военный дипломат должен покинуть страну в течение двух суток, передает Regnum.

Напомним, на прошлой неделе Словакия обвинила российского дипломата в разведдеятельности.

По словам премьера Словакии Петера Пеллегрини, инцидент произошел в конце ноября. В Братиславе утверждают, что он собирал секретные данные как о Словакии, так и о НАТО.

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Россия объявила персоной нон грата словацкого военного дипломата

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Теги: мария захарова, словакия, военный дипломат



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Ранее 05.12.2018 14:11 Мск Словакия выслала российского дипломата, обвинив его в разведдеятельности

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