Российские самбисты триумфально выступили на Кипре: золото в двух турнирах

Российские самбисты ярко выступили на Кипре: взяли 21 золото на Кубке Европы и 17 золотых медалей на чемпионате мира среди ветеранов.

В Лимасоле 22 ноября юниоры до 24 лет выиграли Кубок Европы по самбо. Президент Кипрской федерации самбо Мариос Андреу рассказал ТАСС, что российские юноши и девушки забрали золото во всех категориях - всего 21 медаль. Серебро и бронзу в основном завоевали самбисты Кипра и Греции.

Соревнования прошли на арене "Аполлон". За два дня до этого там же разыграли медали чемпионата мира среди ветеранов - в турнире участвовали только мужчины. Российская сборная снова оказалась впереди: у нее 17 золотых, 13 серебряных и 12 бронзовых наград. На втором месте - Казахстан (11 золотых, 9 серебряных, 18 бронзовых медалей), на третьем - Грузия (8 золотых, 6 серебряных, 4 бронзовые).

В ветеранском чемпионате выступили спортсмены из 17 стран. Золотые медали в отдельных категориях также выиграли самбисты из Германии, Франции, Болгарии, Украины и Молдавии. Судили турнир арбитры из 10 государств.

Посол России на Кипре Мурат Зязиков поздравил российских борцов и отметил, что такие турниры показывают: спорт объединяет людей, а попытки политизировать его не работают. Он напомнил, что Кипр уже несколько лет подряд успешно проводит крупные соревнования по самбо - в том числе чемпионат Европы и молодежный чемпионат мира в 2024-2025 годах, где российские самбисты тоже побеждали.

Ранее на этапе Кубка мира по конькобежному спорту в японском Обихиро мужская сборная России взяла золото в командной гонке: Сергей Трофимов, Даниил Алдошкин и Даниил Найденышев преодолели дистанцию за 3 минуты 38,60 секунды и установили рекорд трассы.