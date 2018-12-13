В ГИБДД тестируют технологию по проверке водителей по фото

В ГИБДД запустили систему по определению с помощью фотографий водителей данных о наличии у них прав.

Технология работает в тестовом режиме. Инспекция закупила и направила по регионам 21,7 тыс. планшетов, с помощью которых осуществляется данная проверка. Как сообщил глава ГИБДД Михаил Черников, после фотографирования водителя, инспектор видит всю информацию по нему: его историю, возможные нарушения.

Глава ГИБДД также уточнил, что в следующем году определят формат электронных водительских удостоверений, причем эти документы "будут юридически значимые", сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, в России рассматривается возможность внедрения аналога внутреннего паспорта и водительского удостоверения, содержащих микросхему, которая будет содержать биометрические данные и электронную подпись владельца.