13 Декабря 2018
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Общество В России

В ГИБДД тестируют технологию по проверке водителей по фото

В ГИБДД запустили систему по определению с помощью фотографий водителей данных о наличии у них прав.

Технология работает в тестовом режиме. Инспекция закупила и направила по регионам 21,7 тыс. планшетов, с помощью которых осуществляется данная проверка. Как сообщил глава ГИБДД Михаил Черников, после фотографирования водителя, инспектор видит всю информацию по нему: его историю, возможные нарушения.

Глава ГИБДД также уточнил, что в следующем году определят формат электронных водительских удостоверений, причем эти документы "будут юридически значимые", сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, в России рассматривается возможность внедрения аналога внутреннего паспорта и водительского удостоверения, содержащих микросхему, которая будет содержать биометрические данные и электронную подпись владельца.

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В ГИБДД тестируют технологию по проверке водителей по фото

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Теги: ГИБДД, водители



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