Депутаты разрешили россиянам бесплатную рыбалку

Госдума на пленарном заседании приняла закон о любительской рыбалке.

Депутаты запретили норму о бесплатном рыболовстве в личных целях, сохранив возможность использования сетей в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Проект закона о любительском рыболовстве был принят в первом чтении еще в декабре 2013 года. Документ закрепляет право граждан свободно и бесплатно осуществлять любительское рыболовство на водных объектах общего пользования, за исключением тех, которые предназначены для ведения рекреационных рыболовных хозяйств.

Вместе с тем, законопроект также запрещает электроудочки, ограничивает продажу сетей, а для сохранения и рационального использования водных биоресурсов и среды их обитания, документ вводит понятие суточной нормы вылова. Законопроект вызвал большой общественный резонанс и с тех пор находился на доработке.

Ко второму чтению в Госдуме было решено сохранить существующий механизм рыбопромысловых участков для районов Севера, Сибири и Дальнего Востока в отношении ценных видов рыб. К ним отнесены среди прочего семга, таймень, чавыча, омуль байкальский. Кроме того, законопроект определяет, что работа рыбопромысловых участков, которые были выделены под любительское рыболовство, не будет продлена - они заканчивают свою работу 31 декабря 2020 года.

Также была закреплена норма, согласно которой граждане смогут рыбачить сетями только в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока в целях удовлетворения личных потребностей. Такие сети будут поштучно маркировать.

Однако запрещается оборот жаберных сетей, подводная охота с использованием индивидуальных электронных средств обнаружения рыбы под водой, сообщает РИА "Новости".