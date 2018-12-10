10 Декабря 2018
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Армия и ВПК В России

СМИ: Главой ГРУ официально назначен вице-адмирал Игорь Костюков

Вице-адмирал Игорь Костюков назначен начальником Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.
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Об этом сообщает "Интерфакс" и ТАСС со ссылкой на источники. Назначение состоялось в конце минувшей недели. Официальной информации пресс-службы Кремля или Минобороны пока не поступало.

Напомним, прежний начальник ГРУ генерал-полковник Игорь Коробов скончался накануне после болезни. После его смерти Костюков был назначен временно исполняющим обязанности начальника Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ.

До этого он являлся первым заместителем начальника ГРУ. Как и Коробов, находится под американскими санкциями.

Известно, что Костюков окончил Военно-дипломатическую академию Минобороны. После служил по линии военного атташе, затем в ГРУ, ​принимал участие в руководстве военной операцией в Сирии.

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СМИ: Главой ГРУ официально назначен вице-адмирал Игорь Костюков

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Теги: игорь костюков, гру



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