Исполнять обязанности главы ГРУ будет вице-адмирал Костюков

Вице-адмирал Игорь Костюков назначен временно исполняющим обязанности начальника Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ.

По данным ТАСС, Костюков является и основным кандидатом на эту должность.

Напомним, прежний начальник ГРУ генерал-полковник Игорь Коробов скончался накануне после болезни.

Костюков - первый заместитель начальника ГРУ. Как и Коробов, находится под американскими санкциями.

Окончил Военно-дипломатическую академию Минобороны. После служил по линии военного атташе, затем в ГРУ, ​принимал участие в руководстве военной операцией в Сирии.

Ранее Генеральный штаб возглавлял генерал-полковник Игорь Сергун. Он скончался 3 января 2016 года в возрасте 58 лет.