Исполнять обязанности главы ГРУ будет вице-адмирал Костюков

22 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Пенсионная "реформа" обернется массовыми исками

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Армия и ВПК В России

Исполнять обязанности главы ГРУ будет вице-адмирал Костюков

Вице-адмирал Игорь Костюков назначен временно исполняющим обязанности начальника Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ.

По данным ТАСС, Костюков является и основным кандидатом на эту должность.

Напомним, прежний начальник ГРУ генерал-полковник Игорь Коробов скончался накануне после болезни.

Костюков - первый заместитель начальника ГРУ. Как и Коробов, находится под американскими санкциями.

вице-адмирал Игорь Костюков(2018)|Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Окончил Военно-дипломатическую академию Минобороны. После служил по линии военного атташе, затем в ГРУ, ​принимал участие в руководстве военной операцией в Сирии.

Ранее Генеральный штаб возглавлял генерал-полковник Игорь Сергун. Он скончался 3 января 2016 года в возрасте 58 лет.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Исполнять обязанности главы ГРУ будет вице-адмирал Костюков

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: гру, игорь костюков



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 22.11.2018 08:20 Мск Скончался глава ГРУ

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 611

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети