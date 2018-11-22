22 Ноября 2018
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Армия и ВПК В России

Скончался глава ГРУ

На 63-м году жизни скончался начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ Игорь Коробов, сообщили в Минобороны.

Глава ГРУ умер после продолжительной болезни, передает Regnum.

Коробова назначили на этот пост в 2016 году, до этого он был первым заместителем руководителя ГРУ и курировал стратегическую разведку.

Отметим, с конца 2016 года Коробов был в санкционном списке США.

Ранее Генеральный штаб возглавлял генерал-полковник Игорь Сергун. Он скончался 3 января 2016 года в возрасте 58 лет.

Запад, напомним, сразу стал приписывать очень "интересные" причины смерти. Более того, стали появляться сообщения, что эти перестановки в ГРУ – "подковерная борьба" в Кремле.

Ранее ветеран советской военной разведки, полковник ГШ в отставке Григорий Ванин рассказал в интервью Накануне.RU о том, чья это "борьба", и как скажется на работе ГРУ смена руководства.

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Скончался глава ГРУ

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Теги: гру, игорь коробов



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