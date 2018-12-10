Александр Логинов - об упущенной победе и падении в гонке преследования: Потерял концентрацию, воткнулся палкой в ботинок

Российский биатлонист Александр Логинов рассказал о падении и упущенной победе в гонке преследования, которая прошла в минувшие выходные, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, что в заключительной гонке на этапе Кубка мира в Поклюке Логинов до последнего боролся за "золото", но упал и финишировал в итоге третьим.

"Просто потерял концентрацию, воткнулся палкой в ботинок и упал, - цитирует спортсмена Союз биатлонистов России. - Хочу извиниться, что на предпоследнем подъеме задел палки Йоханеса (Бё. - прим.). Это было случайно, просто мы перестраивались, но я все равно хочу извиниться".

Отметим, что после четвёртого огневого рубежа Логинов уходил лидером гонки.

Несмотря на локальную неудачу, в целом этап в Поклюке Логинов может занести себе в актив - на его счету две бронзовые медали (спринт и гонка преследования), пока единственные в российской "копилке".

"Сейчас я чувствую облегчение, что этот долгий этап закончен, - продолжает Логинов. - Меня радует сам факт, что сегодня удалось найти компромисс стрельбы и хода, рад, что удалось подняться на подиум. Надеюсь, что нашел свои кондиции. Но пока прошел только один этап. Надеюсь, что удастся сохранить форму до конца сезона".

Призеры гонки преследования Кентен Фийон-Майе, Йоханнес Бё и Александр Логинов

На вопрос о том, как он относится к тому, что его называют новым лидером сборной, Логинов отвечает спокойно - "никак".

"У нас постоянно так бывает. Человек покажет разовый результат, его сразу начинают сватать в лидеры сборной. У нас есть лидер сборной. Антон Шипулин. И он, я думаю, скоро приедет", - отметил российский биатлонист.