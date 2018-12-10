Главу "Ямал-региона" выберут из пяти человек

В Салехарде состоялась встреча губернатора Дмитрия Артюхова с претендентами на должность главы холдинга "Ямал-регион". В итоге из девяти претендентов в списке осталось пять, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства.

Девять финалистов приняли участие в деловой игре, мозговом штурме на профессиональную тематику, а также выступили перед оценочной комиссией. До этого конкурсанты активно выполняли индивидуальные и групповые задания, основанные на реальных ситуациях из сферы СМИ, проходили психофизиологическое тестирование на полиграфе, тест на эффективность управленческих навыков и перекрёстное интервью.

По итогам воскресных мероприятий с участием Артюхова выбрали пятерых победителей. Это генеральный директор АО "Арктика Медиа" из Ноябрьска Алексей Сафонов, директор Института системных коммуникаций Олег Мошкарёв, директор ГУ "Северное издательство" Эдуард Ярмаметов, генеральный продюсер ОГТРК "Ямал-Регион" Максим Криворучко и заместитель гендиректора ОГТРК "Ямал-Регион" по маркетингу и рекламе Лариса Фесикова.

Имя нового руководителя медиахолдинга будет озвучено в ближайшие дни. Губернатор отметил, что "Ямал-Регион" в целом находится в хорошей форме, но нуждается в существенных коррективах.

"Это серьёзная работа, которую необходимо будет провести новому генеральному директору", - заявил Артюхов.