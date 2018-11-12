12 Ноября 2018
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На Ямале объявлен конкурс на должность гендиректора окружной телерадиокомпании

Конкурс на должность генерального директора окружной телерадиокомпании "Ямал-Регион" объявлен сегодня властями автономного округа, передает корреспондент Накануне.RU.

Подробная информация об условиях конкурса размещена на сайте правительства ЯНАО. Там же опубликованы необходимые формы документов.

Отметим, что претендент на должность гендиректора должен иметь гражданство Российской Федерации, а также высшее образование по одному из направлений подготовки: "Юриспруденция", "Менеджмент", "Менеджмент организации", "Информационный менеджмент", "Экономика", "Государственное и муниципальное управление", "Экономика и управление на предприятии (по отраслям)", "Управление персоналом", "Антикризисное управление", "Реклама и связи с общественностью", "Журналистика", "Издательское дело", "Телевидение", "Медиакоммуникации".

Стаж работы кандидата по специальности должен составлять не менее четырех лет, либо на руководящих должностях - не менее двух лет.

Конкурс будет проходить в три этапа. С 12 по 25 ноября - прием документов. Претендентам необходимо заполнить анкету и подать заявление. Потом идет дистанционный этап - участники конкурса должны будут прислать ссылку на видеопрезентацию и пройти профессиональное тестирование. По итогам конкурса будет составлен рейтинг кандидатов и определена десятка сильнейших. Они примут участие в очном этапе, который пройдет 8 и 9 декабря в Салехарде. 10 декабря объявят результаты очного этапа.

Отметим, что в конкурсе могут принимать участие жители других российских регионов. Расходы на проезд и проживание оплачиваются участниками самостоятельно.

Место гендиректора ОГТРК "Ямал-Регион" освободилось после того, как Артем Чефранов перешел на новую работу. 31 октября он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

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На Ямале объявлен конкурс на должность гендиректора окружной телерадиокомпании

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Теги: огтрк ямал регион, конкурс, гендиректор, вакансия



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