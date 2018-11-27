На должность руководителя ямальской окружной телерадиокомпании претендуют десятки человек

Желание стать руководителем телерадиокомпании "Ямал-Регион" изъявили 38 человек. При этом дальнейшее участие в конкурсе примет 31 кандидат - остальные не соответствовали квалификационным требованиям, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Отметим, что претендент на должность гендиректора должен иметь гражданство Российской Федерации, а также высшее образование по одному из направлений подготовки: "Юриспруденция", "Менеджмент", "Менеджмент организации", "Информационный менеджмент", "Экономика", "Государственное и муниципальное управление", "Экономика и управление на предприятии (по отраслям)", "Управление персоналом", "Антикризисное управление", "Реклама и связи с общественностью", "Журналистика", "Издательское дело", "Телевидение", "Медиакоммуникации". Стаж работы кандидата по специальности должен составлять не менее четырех лет, либо на руководящих должностях - не менее двух лет.

Сегодня завершится второй этап конкурса. Участники должны пройти онлайн тестирование и отправить в адрес организаторов конкурса видеопрезентации. Затем по итогам конкурса будет составлен рейтинг кандидатов и определена десятка сильнейших. Они примут участие в очном этапе, который пройдет 8 и 9 декабря в Салехарде. Расходы на проезд и проживание оплачиваются участниками самостоятельно.

Итоги конкурса будут подведены 10 декабря.

Напомним, место гендиректора ОГТРК "Ямал-Регион" освободилось после того, как Артем Чефранов перешел на новую работу. 31 октября он написал заявление об увольнении по собственному желанию.