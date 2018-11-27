На должность руководителя ямальской окружной телерадиокомпании претендуют десятки человек

27 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Власти хотят убить КПРФ

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО

На должность руководителя ямальской окружной телерадиокомпании претендуют десятки человек

Желание стать руководителем телерадиокомпании "Ямал-Регион" изъявили 38 человек. При этом дальнейшее участие в конкурсе примет 31 кандидат - остальные не соответствовали квалификационным требованиям, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Отметим, что претендент на должность гендиректора должен иметь гражданство Российской Федерации, а также высшее образование по одному из направлений подготовки: "Юриспруденция", "Менеджмент", "Менеджмент организации", "Информационный менеджмент", "Экономика", "Государственное и муниципальное управление", "Экономика и управление на предприятии (по отраслям)", "Управление персоналом", "Антикризисное управление", "Реклама и связи с общественностью", "Журналистика", "Издательское дело", "Телевидение", "Медиакоммуникации". Стаж работы кандидата по специальности должен составлять не менее четырех лет, либо на руководящих должностях - не менее двух лет.

Сегодня завершится второй этап конкурса. Участники должны пройти онлайн тестирование и отправить в адрес организаторов конкурса видеопрезентации. Затем по итогам конкурса будет составлен рейтинг кандидатов и определена десятка сильнейших. Они примут участие в очном этапе, который пройдет 8 и 9 декабря в Салехарде. Расходы на проезд и проживание оплачиваются участниками самостоятельно.

Итоги конкурса будут подведены 10 декабря.

Напомним, место гендиректора ОГТРК "Ямал-Регион" освободилось после того, как Артем Чефранов перешел на новую работу. 31 октября он написал заявление об увольнении по собственному желанию.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На должность руководителя ямальской окружной телерадиокомпании претендуют десятки человек

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: огтрк ямал регион, конкурс, гендиректор, вакансия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 12.11.2018 09:35 Мск На Ямале объявлен конкурс на должность гендиректора окружной телерадиокомпании

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 1130

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети