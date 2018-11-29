Заксобрание Прикамья не станет просить о моратории на повышение пенсионного возраста

Депутаты заксобрания Пермского края не поддержали инициативу КПРФ об обращении к председателю Госдумы Вячеславу Володину с просьбой ввести мораторий на повышение пенсионного возраста, достижение которого дает право на пенсию по старости, передает корреспондент Накануне.RU.

Фракция КПРФ предложила ввести мораторий на повышение пенсионного возраста до 1 января 2030 года. В пояснительной записке к проекту, коммунисты указали, что при более позднем выходе на пенсию увеличится количество безработных граждан в молодом и предпенсионном возрасте. Также в проекте говорится о том, что чем старше человек, тем больше он болеет, а размеры выплат при длительных больничных могут быть сопоставимы с затратами на пенсию.

Кроме того, отмечается, со ссылкой на данные Финансового университета при Правительстве России, в настоящее время до пенсии не доживают около 10% женщин и 30% мужчин. С повышением пенсионного возраста эта цифра увеличится. Авторы обращения указывают, что в развитых странах сроки пребывания на пенсии превышают российские. В Исландии, Швейцарии доля мужчин, не доживших до 65 лет составляет 10%, в Швеции, Италии, Нидерландах, Норвегии, Мальте - 11%, в Литве - 36%, в Молдавии - 37%, в Украине и Белоруссии - 40%, в России - 43%. Это говорит о том, что прежде чем повышать пенсионный возраст, необходимо увеличить продолжительность жизни.

"27 сентября текущего года Госдума в третьем окончательном чтении приняла законопроект о пенсионной реформе. Уже 3 октября Совет Федерации поддержал его, а президент в тот же день подписал этот закон. От чего такая спешка. В бюджете финансовая дыра? Нет. Проект федерального бюджета, принятый Госдумой в первом чтении, впервые за последние годы предусматривает профицит в размере 2 трлн руб., а за три года - 4 трлн. Думаете, это за счет повышения пенсионного возраста? Отнюдь. В Пенсионном фонде планируется, наоборот, снижение трансфертов почти на 160 млрд руб. А с принятием президентских поправок и того меньше", - выступил перед депутатами лидер фракции КПРФ в заксобрании Пермского края Владимир Корсун.

Он также сообщил, что фонд национального благосостояния, который создавался специально для устойчивого пенсионного обеспечения, к 2021 г. вырастет до фантастических размеров - 12 трлн руб. Сегодня он составляет примерно 5 трлн руб. В прошлом году, Госдума, по словам Корсуна, приняла решение позволяющее тратить эти средства на выполнение расходных обязательств дефицитного федерального бюджета.

"Получается, что в ближайшие годы у нас будут прямо-таки многотриллионные возможности для финансирования пенсионных обязательств. Но, оказывается, никто и не собирается тратить будущие триллионы на пенсионеров на фоне принятия решения о повышении пенсионного возраста. А ведь власти во главе с президентом с пеной у рта разъясняли населению, что в стране не хватает денег, поэтому необходимо введение такой непопулярной меры. Все это говорит о том, что не надо обосновывать решения о повышении пенсионного возраста финансовыми проблемами страны. Триллионы профицита федерального бюджета и федерального фонда национального благосостояния выглядят по настоящему вызывающе на фоне недавно принятого закона. Этот факт однозначно свидетельствует: никакой финансовой, экономической необходимости повышения пенсионного возраста с 1 января 2019 года не было и нет", - заявил парламентарий.

Он предложил депутатам "отставить послушное безразличие и сказать свое слово в защиту терпеливого народа". Голосовать парламентарий предлагал поименно. Однако коллеги не поддержали это предложение, как и саму инициативу обратиться к Володину. "За" высказались 11 человек, против - 14. Воздержался 21 депутат.

Напомним, 27 сентября Госдума приняла законопроект о повышении пенсионного возраста с учетом всех президентских поправок. С 1 января 2019 г. по 2034 г. в России начнется постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин и 60 для женщин.

Оспорить решение активисты пытаются в Конституционном суде.