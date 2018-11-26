Народ против пенсионной "реформы": граждане России подали первые иски против Путина и Медведева

Образец иска к власти от получивших моральный вред из-за повышения пенсионного возраста граждан появился в Сети. Как сообщил координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов корреспонденту Накануне.RU, первые иски уже направлены в Тверской суд Москвы, один из первых – его собственный. Таким образом, стартует небывалая кампания о взыскании морального вреда "народ против власти".

"На сегодняшний день у меня есть информация из разных регионов – люди стали направлять соответствующие иски – по почте из других городов, в Москве подходят сами. Мы сейчас начинаем собирать информацию о количестве исков, думаю, это будет достаточно массово", – говорит Удальцов.

Организаторы понимают, что, возможно, в первой инстанции получить компенсацию будет невозможно, хотя, если руководствоваться законом и здравым смыслом – компенсация должна быть, говорит Удальцов. Тем не менее, даже если по искам будет даваться массовый отказ, на этом кампания не закончится, далее будет Конституционный суд. Главная цель подачи исков – пропагандистская, показать, что народ против антисоциальной политики государства. Пока подаются иски "неимущественного" характера о причинении морального вреда, но ведь "реформа" отнимает и заслуженные деньги? Как объяснил Удальцов, "имущественные" иски можно будет подавать после Нового года, когда с материальной несправедливостью столкнутся первые пострадавшие граждане.

"Моральный вред – да, это неимущественный иск, люди, которые в 2019 году достигнут возраста 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины), они уже могут, обратившись в тот же Пенсионный фонд и получив информацию о том, что пенсионный возраст теперь повышен, обращаться и с иском материального характера на основании неполученного дохода, который можно будет рассчитать на основе их трудового стажа, других показателей. Такие иски тоже будут подаваться, я думаю, после нового года", – рассказал он.

Иски придется подавать в Тверской районный суд Москвы (по месту нахождения ответчиков), в опубликованной "памятке" указаны реквизиты суда, активисты уведомляют и о необходимости приложить к иску квитанцию об уплате госпошлины за заявление неимущественного характера (300 руб.), сумма на взыскание устанавливается составителем самостоятельно. Ответчиками по делу идут президент Российской Федерации Владимир Путин, Правительство Российской Федерации (председатель – Дмитрий Медведев) и Министерство финансов Российской Федерации. В тексте заявления, появившегося в Сети, указывается, что согласно статье 2 Конституции РФ защита прав и свобод гражданина – обязанность государства, а согласно статье 7, наша страна является социальным государством – социальное обеспечение гарантируется каждому по возрасту и по другим указанным в Конституции причинам.

В тексте иска составители еще раз напоминают, что законом было установлено право на пенсию по старости – мужчинам по достижении 60 лет, а женщинам – 55 лет. В соответствии с частями 2 и 3 статьи 55 Конституции Российской Федерации, установлено: "В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства".

В связи с тем, что 14 июня 2018 года Правительство РФ одобрило закон о повышении пенсионного возраста, истец заявляет, что указанный Федеральный закон умалил его права и свободы, так как теперь он будет вынужден работать на пять лет дольше, а пенсию сможет получать на пять лет позже.

Все, кто направляет иски в суд, должны будут самостоятельно указать причины, по которым принятие закона нанесло им моральный вред, и выбрать свои аргументы, подтверждающие, что гражданин испытывает "тяжелые нравственные страдания". В образце, например, есть вариант, в котором прописывается, что на основе официальных данных Росстата средняя продолжительность жизни в России для мужчин составляет 67,5 лет, а значит, основа для моральных страданий состоит в том, что гражданин может не дожить до собственной пенсии. Есть аргументы и другого рода:

"Я в течение пять лет не смогу оставить своего ребенка (детей) под присмотром бабушек и дедушек (соответственно – моих родителей и родителей моей супруги), так как они будут заняты трудовой деятельностью. Очевидно, возникнет необходимость нанимать няню, которая будет присматривать за моими детьми. При этом, стоимость данных услуг растет с каждым днем. Такая перспектива угнетает меня, я чувствую постоянное беспокойство, испытываю нравственные страдания".

Обратная сторона – в иске можно прописать, что "когда я стану бабушкой или дедушкой, то не смогу уделять внимания собственным внукам". Еще аргумент – повышение пенсионного возраста сократит возможности для участия молодежи (в том числе моих детей и внуков) в процессе ротации кадров, ограничит их возможности по трудоустройству и карьерному росту. Также переживание приносят и опасения, что закон снизит потенциальную заработную плату, так как увеличение рабочей силы за счет "предпренсионеров" снизит цену труда. Последний из предложенных в образце аргументов звучит так:

"Кроме того, я переживаю из-за того, что меня, как и остальных граждан России, обманул гарант Конституции и глава государства – президент Владимир Путин, который ранее публично обещал, что пенсионный возраст повышаться не будет. Это принесло мне сильные нравственные страдания, так как теперь я не могу верить практически никому".