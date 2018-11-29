"Роскосмос" составил стратегию в космосе до 2030 года

"Роскосмос" актуализировал государственную политику в области космической деятельности.

Соответствующие поручения президент Владимир Путин дал в июле 2018 года. Среди новых приоритетов в космосе намечены повышение конкурентоспособности отраслевых продуктов на мировом рынке, минимизация последствий санкций, всестороннее сотрудничество с Китаем и Индией, а также пилотируемые полеты на Луну. Это первый за пять лет документ, описывающий космическую стратегию России на период до 2030 года.

О том, что "Роскосмос" разработал обновленный проект "Основ государственной политики РФ в области космической деятельности на период до 2030 и дальнейшую перспективу", сообщили несколько источников в госкорпорации и аппарате правительства. По их словам, документ разработан по поручению Владимира Путина от 28 июля 2018 года, которое он дал после встречи с руководством госкорпорации "Роскосмос". Предыдущую версию основ космической политики президент утвердил еще в апреле 2013 года, она давно требовала обновления. Свои предложения по поправкам к документу предлагалось направить пяти министерствам и ведомствам: Минобороны, Минкомсвязи, Росгидромету, Минэкономики и Российской академии наук. На данный момент проект согласован со всеми департаментами и руководством "Роскосмоса".

В проекте предлагается расширить приоритеты госполитики в космической области. Так, помимо гарантированного доступа страны в космос со своей территории важнейшим вопросом предлагается считать повышение конкурентоспособности отечественных космических продуктов и услуг на внутреннем и внешнем рынках.

В число приоритетов добавлено развитие государственно-частного партнерства, а также совершенствование взаимодействия с институтами развития и субъектами малого и среднего предпринимательства и выполнение международных обязательств. Если раньше приоритетом считалась подготовка пилотируемых полетов к "планетам и другим телам Солнечной системы", то теперь речь идет, прежде всего, об окололунном пространстве и Луне, а затем и других объектах в космосе.

Особо выделены создание перспективных средств выведения, развертывание орбитальных группировок космических аппаратов различного назначения; реализация научных программ, исследования Луны, а также других планет и тел системы; эффективное использование Международной космической станции и создание корабля нового поколения для обеспечения к 2030 году пилотируемых пусков на Луну.

Из проекта предложено убрать запуски с помощью украинских ракет "Зенит". Особое внимание уделяется поддержанию и созданию наземной инфраструктуры для обеспечения пусков российских носителей "Протон", "Союз" и "Ангара", а также перспективных разгонных блоков на экологически чистых компонентах топлива. В новой редакции документа актуализированы задачи "Роскосмоса" по модернизации и оснащению космодрома Восточный к 2020 году. Среди них — начало создания там ракетных комплексов с ракетами-носителями тяжелого класса, тяжелого класса повышенной грузоподъемности и сверхтяжелого класса, а также проведение разработок по перспективным космическим ракетным комплексам, в том числе среднего класса нового поколения и сверхтяжелого класса.

В проекте документа особое внимание предлагается уделить международному сотрудничеству, в частности, "в интересах компенсации негативных последствий санкционных ограничений" с крупнейшими развивающимися космическими державами. Тут отдельно упоминается Китай, сотрудничество с которым позволяет расширить возможности международной кооперации и компенсировать риски от снижения уровня контактов с западными странами, а также Индия как "один из наиболее амбициозных космических игроков". В этой же части важным называется поддержание контактов в рамках ИКАО и ВМО и развитие международного сегмента ГЛОНАСС, сообщает "Коммерсант".