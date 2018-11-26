"Роскосмос" ответил на многомиллиардные хищения в корпорации

В корпорации "Роскосмос" пообещали сделать выводы по результатам проверки ракетно-космической отрасли Счетной палатой РФ.

Как сообщили в госкорпорации, в конце октября была сформирована новая администрация "Роскосмоса", полностью обновлены финансово-экономический, контрактно-договорной и строительный блоки управления. Они тесно взаимодействуют как со Счетной палатой, так и с Генпрокуратурой.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что "Роскосмос" является рекордсменом по масштабам финансовых нарушений - более 40% нарушений, выявленных Счетной палатой за прошлый год, относились к деятельности "Роскосмоса".

"Общая сумма выявленных нарушений, недостатков поступлений и использования средств составила 1 трлн 865 млрд. Это почти вдвое больше, чем в 2016 году и 3,5 раза больше, чем в 2015-м", - сказал Кудрин, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось о том, что финансовая "дыра" в капитале Центра имени Хруничева составляет 111 млрд руб., заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Сумма складывается из пени и штрафов за просроченные контракты, долгов перед госкорпорацией, а также кредитов в Сбербанке, Россельхозбанке, ВЭБе и Фондсервисбанке.

Долги банкам Центр Хруничева начнет выплачивать в 2023 году, пени и штрафы - только через 10 лет.