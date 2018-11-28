28 Ноября 2018
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История с британским гражданством Брилева может "выйти боком" руководителям ВГТРК и Первого канала

История с британским гражданством замдиректора ГТК "Россия 1" по специальным информационным проектам Сергея Брилева может "выйти боком" руководителям ВГТРК и Первого канала Олегу Добродееву и Константину Эрнсту.
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Напомним, после обнародования информации о наличии у одного из ведущих журналистов государственной телерадиокомпании британского гражданства Брилев совершил публичный акт признания. Как ВГТРК будет действовать относительно одного из своих ярких пропагандистов - пока неясно.

Как сообщает Telegram-канал Незыгарь, Добродеев и Эрнст считались фаворитами на посты главы Администрации президента или первого заместителя главы АП.

"У Эрнста всегда были сложные отношения с Ковальчуками, но с приходом на Первый канал комиссара Кириенко Дениса Молчанова Константин начал выстраивать личные отношения с руководителем внутренней политики Кремля. Тем более, что Эрнсту очень нужна поддержка Кириенко для увеличения субсидий и нейтрализации разного рода проверок", - утверждает канал.

Вячеслав Володин, Константин Эрнст(2013)|Фото:Накануне.RU

По его данным, в результате к Эрнсту стали прохладно относиться первый замруководителя АП Алексей Громов и братья Ротенберги, а Добродеев "сам неоднократно просился об уходе с ВГТРК".

"Проблема в том, что занять место хотят представители разных кланов. И не факт, что сменщиком Добродеева станет Андрей Кондрашов. Поэтому вопрос также поставлен на паузу. И она слишком затянулась", - заключает Незыгарь.

Напомним, в сентябре этого года свой пост покинул заместитель гендиректора ВГТРК по развитию Дмитрий Медников. До его ухода у гендиректора холдинга Олега Добродеева было 10 заместителей, два из которых имеют статус первого - генеральный директор телеканала "Россия 1" Антон Златопольский и пресс-секретарь предвыборного штаба Владимира Путина Андрей Кондрашов, занявший пост первого замгендиректора ВГТРК после президентских выборов.

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История с британским гражданством Брилева может "выйти боком" руководителям ВГТРК и Первого канала

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Теги: Брилев, Эрнст, Добродеев, ВГТРК, Первый канал



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