Что и следовало ожидать. Ведущий журналист ВГТРК Сергей Брилев признался в том, что является британским поданным

Телеведущий, журналист, на минуточку - замдиректора ГТК "Россия 1" по специальным информационным проектам Сергей Брилев подтвердил, что имеет, кроме российского гражданства, еще и британское подданство, а также собственность в Лондоне.

Стоит напомнить, что после обнародования информации о наличии у одного из ведущих журналистов государственной телерадиокомпании британского гражданства, комментарии от ВГТРК фактически ничего не поясняли.

И вот господин Брилев совершил публичный акт признания. "Наличие у меня сначала британского вида на жительство, а потом и второго гражданства - факт, который прекрасно известен моим работодателям. Когда же появилось соответствующее законодательство, я, как полагается, проинформировал об этом тогдашнюю ФМС (Федеральную миграционную службу - ИФ)", - написал Брилев в фейсбуке.

Дальше следуют тезисы в собственное оправдание - что Брилев не является госчиновником, так как работает в Федеральном государственном унитарном предприятии (ФГУПе). "Сотрудник ФГУП - не госслужащий. То есть, никаких законов я не нарушил. К тому же, по характеру работы, доступа к гостайнам у меня нет", - написал Брилев.

Подтвердилось и то, что господин Брилев имеет неплохую собственность в туманном Альбионе. "Что же касается собственности в Лондоне, то она приобретена на средства, источники которых прозрачны и хорошо известны соответствующим финансовым и налоговым органам".

Далее Брилев , можно догадаться зачем, рассказывает о своих заслугах и перед иными странами. "Еще (сдаваться - так сдаваться) у меня есть почетный диплом от Генерального штаба Вооруженных сил Гондураса, а мои уругвайские друзья собирались выдвинуть меня в почетные граждане Монтевидео", - написал телеведущий.

Как ВГТРК будет действовать относительно одного из своих ярких пропагандистов - пока не ясно. Для зрителей же совершенно все равно - нарушал господин Брилев законы РФ, оформляя английское гражданство или нет - важен факт того, что один из так называемых пропагандистов гостелевидения оказывается является представителем иностранного государства.

И еще интересно - иностранное гражданство имеет только лишь один Брилев из всех записных государственных журналистов-пропагандистов?...

