Независимые АЗС пожаловались на Антипинский НПЗ: "Купить топливо невозможно!"

Независимые АЗС Тюменской области столкнулись с проблемами при закупках топлива у Антпинского НПЗ (входит в группу "Новый поток"). По словам участников рынка, на собственные АЗС, а также на заправки "дружественных" ВИНКов предприятие поставляет бензин по заниженным закупочным ценам, в то время как для независимых компаний, которые уже терпят убытки, действует иной прайс, передает корреспондент Накануне.RU.

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Источники из числа участников топливного рынка региона сообщили агентству, что изменения в политике Антипинского НПЗ по реализации топлива произошли осенью, когда продолжился общий тренд на рост оптовых цен. В большую сторону изменились закупочные цены для независимых АЗС, которые, в свою очередь, из-за стоимости закупа вынуждены продавать топливо дороже. "Очевидно, что имеет место сговор хозяйствующих субъектов и ограничение конкуренции с целью вытеснения с рынка независимых АЗС", - говорит источник.

На рынке утверждают, что в последнее время Антипинский НПЗ совсем перестал продавать через "АНПЗ-Продукт" сторонним заправкам как автомобильный бензин,так и дизельное топливо - нефтепродукты уходят только на АЗС группы. Если раньше цены на нефтепродукты на официальном сайте компании обновлялись ежедневно, то сейчас информации нет совсем. "У нашего завода тюменские АЗС не могут купить никакой вид топлива и приходится делать закупки в других регионах! Все это, конечно, скажется на цене реализации и вызовет недовольство ценами независимых АЗС у граждан", - продолжает собеседник.

Стоит добавить, что за ценами следят не только потребители, но и ФАС. А санкции антимонопольного ведомства могут быть серьезнее, нежели простое недовольство.

В пресс-службе Антипинского НПЗ корреспонденту Накануне.RU сообщили, что их продукция реализуется как на оптовом внутрироссийском рынке, так и на розничной сети автозаправок "Новый Поток". В числе покупателей автомобильного топлива, произведенного на предприятии, есть и представители сторонних сетей АЗС.

"С октября 2018 года Антипинский НПЗ приступил к реализации дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. В связи с участием в биржевой торговле в краткосрочной перспективе возможны изменения в объемах дизельного топлива, направляемого на экспорт и внутрироссийский оптовый рынок. Антипинский НПЗ планирует реализовывать дизельное топливо на бирже ежемесячно в объеме до 5 тыс. т, впоследствии этот объем может быть увеличен", - сообщили в пресс-службе Антипинского НПЗ.

Отметим, что в России уже начали закрываться независимые АЗС. В Забайкальском крае закрылась первая АЗС "Байкальской региональной компании". Компания не исключает, что будут закрыты и другие АЗС из-за мер по ограничению цен на внутреннем рынке.

Как сообщало Накануне.RU, российские независимые автозаправочные станции говорили о необходимости наценки, минимум, в 3 руб. на литр топлива для сохранения АЗС. Заключенное между правительством и нефтяными компаниями соглашение об ограничении цен установило убыточность независимых заправок, что может привести к их закрытию.