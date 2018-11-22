В России могут исчезнуть независимые АЗС

Российские независимые автозаправочные станции готовы продавать бензин по любой цене, но необходима наценка не менее 3 руб. на литр топлива. В противном случае работа принесет убытки и бизнес закроется.

Об этом заявил глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов, который уверяет, что независимый сектор АЗС не влияет на цены. "Независимому сектору можно продавать товар по любой цене, и нас устроила бы цена и 30 рублей за литр", — подчеркнул он.

Заключенное между правительством и нефтяными компаниями соглашение уже установило убыточность независимых заправок на пять месяцев, что может привести к их закрытию, сообщает РИА "Новости".

Напомним, 31 октября российское правительство и нефтяные компании страны пришли к соглашению о заморозке цен на топливо до конца 2018 года. С 1 января 2019 г. Правительство повысит акцизы на дизельное топливо и бензин на 2,7 тыс. руб. и 3,7 тыс. руб. за тонну соответственно. По мнению экспертов, это может привести к возобновлению роста цен на топливо.

Российский топливный союз в письме вице-премьеру Дмитрию Козаку попросил отменить заморозку цен на АЗС.