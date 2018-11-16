В Тюменской области подскочили цены на бензин и дизельное топливо

В Тюменской области зафиксирован рост цен на АЗС. Стоимость литра топлива АИ-95 увеличилась на 3,7%, дизельное топливо подорожало сразу на на 7,6%, сообщил руководитель Тюменского УФАС России Игорь Веретенников. Из-за роста цен ФАС решила усилить контроль за независимыми заправками, передает корреспондент Накануне.RU.

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Веретенников огласил итоги первых проверок цен на заправках. По его словам, на АЗС "Газпромнефть", ЛУКОЙЛ и "АЗС-Н1" цены на АИ-92 не увеличивались с июня, "Газпромнефть" и ЛУКОЙЛ не поднимали стоимость АИ-95.

"При этом на заправках Н1, зафиксировано превышение индикативных цен более чем 4% по АИ -95 и дизельному топливу. Мы продолжаем мониторинг в отношении этой автозаправочной сети и проводим проверку обоснованности установления таких цен в рознице", - сообщил глава ФАС.

Антимонопольщики также проверили запасы топлива у ВИНКов. Напомним, ряд экспертов заявили о грядущем дефиците топлива.

"Дефицита в регионе с бензином и дизельным топливом по тем данным, которые нам представили участники рынка, не наблюдается, - рассказал об итогах Игорь Веретенников.

Напомним, нефтяники подписали соглашение о сдерживании розничных цен на топливо, за рамками договоренностей остались независимые АЗС. По данным Росстата средние цены на АЗС на прошлой неделе перестали расти.