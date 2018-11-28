28 Ноября 2018
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Общество Свердловская область

Свердловский союз журналистов предложил депутату извиниться за высказывание о СМИ

Председатель Свердловского творческого союза журналистов Александр Левин предложил депутату городской думы Екатеринбурга Александру Колесникову извиниться за "бестолочей". Об этом Левин написал у себя на странице в Facebook, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Что ж, сегодня говорить можно все - на то и свобода слова. Но когда говоришь публично, надо иногда и думать. Прежде, чем неодобрительно, оскорбительно и в какой-то степени бранно высказываться в адрес огромной армии журналистов, большинство из которых верой и правдой служат своей профессии. Слово - не воробей. Вылетело - не поймаешь", - пишет он.

Сейчас от депутата ждут извинений.

"Правда, чтобы их сказать, требуется обладать необходимыми человеческими качествами. Но вот есть ли они? Хочется верить", - добавил Левин.

Напомним, Александр Колесников назвал журналистов "бестолочами". Это высказывание появилось на фоне обсуждения работы пресс-службы мэрии.

"Что мы сегодня имеем? Я ничего не имею против нашей пресс-службы. У нас журналисты - бестолочи в городе, давайте говорить правду об этом. У нас такая сильная дума, посмотрите. Мы не должны кому-то платить (эфирное время) и искать информационные поводы. Не мы для журналистов, а они для нас. Нет "четвёртой власти" - это сказка. Считаю, что надо жёстче работать с правилами аккредитации в думе", - сказал он.

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Свердловский союз журналистов предложил депутату извиниться за высказывание о СМИ

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Теги: гордума екатеринбурга, депутаты, Александр Колесников, союз журналистов



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