Депутат екатеринбургской гордумы назвал журналистов "бестолочами"

Депутат городской думы Екатеринбурга Александр Колесников от партии "СР" назвал журналистов "бестолочами". Это высказывание появилось на фоне обсуждения работы пресс-службы мэрии, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Чиновники считают, что пресс-служба недостаточно хорошо освещает их работу. Например, они предлагают проводить видеоинтервью с депутатами.

"Что мы сегодня имеем? Я ничего не имею против нашей пресс-службы. У нас журналисты - бестолочи в городе, давайте говорить правду об этом. У нас такая сильная дума, посмотрите. Мы не должны кому-то платить (эфирное время) и искать информационные поводы. Не мы для журналистов, а они для нас. Нет "четвёртой власти" - это сказка. Считаю, что надо жёстче работать с правилами аккредитации в думе", - сказал он.

Некоторые депутаты стали извиняться перед журналистами, например Александр Караваев, Константин Киселёв и Алексей Вихарев.

"Коллеги, мы с вами договорились, что руководитель пресс-службы должен на сайте думы опубликовать высказывание Колесникова и опубликовать извинение Караваева и Киселева. Да, диаметрально противоположные мнения. Мы должны формировать критерии, по которым будет работать пресс-служба. Мы с вами должны договориться, что будут публиковать все, что не относится к думе. Например, кто-то говорит о ГУЛАГе - один не хочет, а другой считает, что публиковать надо, а пресс-служба должна решать, что ставить", - констатировал Дмитрий Сергин.