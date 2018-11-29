Уральский родительский комитет пожалуется лидеру "СР" на депутата, который назвал журналистов "бестолочами"

Уральский родительский комитет в защиту СМИ обратится к председателю партии "Справедливая Россия" Сергею Миронову из-за высказывания депутата гордумы Екатеринбурга Александра Колесникова о том, что все местные журналисты "бестолочи". Лидера партии попросят разобраться со "вспыльчивым поведением депутата", рассказал Накануне.RU председатель УРК Евгений Жабреев.

По его мнению, Колесников должен публично извиниться перед местными журналистами и больше не порочить их профессиональную деловую репутацию.

"Средства массовой информации играют важную роль в гражданском обществе. Благодаря именно работе журналистов удаётся своевременно информировать граждан о работе государственных и иных органов власти, показывать взаимодействие их с общественными организациями, что немаловажно, раскрывать преступления и находить преступников, обозначать проблемы и искать пути их решения", - считает общественник.

По словам Жабреева, из-за подобных высказываний народных депутатов общественность начинает задаваться вопросом о том, какую власть они выбрали.

Отметим, что Свердловский союз журналистов уже предложил Александру Колесникову извиниться за свои слова о местных СМИ.