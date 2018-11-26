Элиты не верят в спасение системы?

Политолог Валерий Соловей специально для телеграм-канала "Незыгарь" озвучил свой прогноз устойчивости российской политической системы на ближайшие два-три года. Политолог считает, что тренд на снижение популярности федеральной власти будет нарастать, а элиты уже не верят в возможность ее спасения и переходят к стратегии личного спасения. Более того, в элитах якобы уверены, что система обрушится через два-три года.

1. За прошедшие 8-10 месяцев резко уменьшились оценки запаса прочности системы. Если весной подавляющее большинство наблюдателей давало ей от пяти до десяти лет, то сейчас те же самые люди оценивают запас прочности в два-три года, непременно оговаривая возможность ухудшения прогноза.



2. Первопричиной ухудшения ситуации считается кардинальное снижение качества управления и управляемости на всех уровнях и во всех частях системы, что выражается, в частности, в росте числа управленческих ошибок и глупостей.



3. Тренд снижения популярности верховной власти оценивается как необратимый в своей фундаментальности и ведущий к тому, что система лишится своей главной опоры.



4. Еще не апокалипсические, но крайне тревожные ожидания охватывают бюрократию всех уровней и финансово-экономические круги. Ощущение приближающего исторического финала впервые стало столь ощутимым.



5. Никто всерьез не верит в возможность переломить негативные тренды и спасти систему. Хотя спасение системы постараются имитировать, на самом деле происходит переход к групповым и личным стратегиям спасения.



6. Главная из этих стратегий предельно цинична – урвать кусок напоследок. (История наступления ПИКа в Кунцеве показательна.) В бытовом поведении бюрократии и элит усиливается сознательное и бессознательное игнорирование любых общественных конвенций. (Сюда уходят корни возмутительных заявлений ряда функционеров.)



7. В случае формирования в стране дееспособной оппозиции развитие негативных для Кремля тенденций резко ускорится.

Эксперты Накануне.RU соглашаются с тем, что деструктивные для политической системы тенденции действительно имеют место быть.

"Я сам часто говорю, что по ощущениям сейчас конец 80-х. 88-ой или 89-й, когда до очередного перелома-транзита оставалось два-три года. Соловей использует другой маркер, но то, что общественные процессы схожи, я вижу на наших социологических исследованиях. По нашим данным, некоторые параметры состояния общества очень совпадают с теми, что были в 80-е. Не все, конечно, но из десятка параметров шесть или семь близки к 80-м. По тревожности, по ощущению анархии", - говорит автор телеграмм-канала "ОбуховPRO", член Президиума, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.

Однако, по его мнению, подобные вбросы могут делаться специально.

"На своем экспертном уровне я сам уже давно слышу подобные камлания. О том, что в голове у людей типа Дерипаски или Сечина – я не знаю. Я общаюсь с экспертами и вижу, что там активно эта тема обсуждается. Впрочем, бывает же и самосбывающееся пророчество. Кто-то вбросил в надежде, что так и случится", - считает Обухов.

Российские элиты не мыслят стратегически, а реагируют на текущие события - результаты выборов, этим и объясняется их внезапная перемена по отношению к власти, считает политолог, директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин.

"Подобного рода вбросы были и раньше. Кстати, не знаю откуда такая динамика и почему весной больший интервал прочности отводили, чем осенью. Виной тут, конечно, итоги выборов. Победил Владимир Путин с рекордным результатом – сразу оптимистические оценки. Осенью – сюрпризы со вторыми турами – оценки снизились. Но такое случалось и раньше, после акций Навального, например. Но акции прошли, а система стоит. Но тут проблема в том, что у элиты нет стратегических планов и она ориентируется на текущие события, но так происходит уже 18 лет. Сколько еще это будет длится. Может завтра все закончится, а может простоит еще 10 лет", - говорит Салин.

При этом он также не исключает, что подобный заявления могут работать по принципу самосбывающихся прогнозов.

"Есть игроки, которые что если как реальное воспринимается, есть желание сформировать у элит ощущение безысходности, чтобы показать им сценарий выгодный для некоторых игроков. Не сопротивляться и замыкаться на групповых и личных интересах, чтобы их удобнее было раздробить. Это не значит, что описанная ситуация не существует, она существует, но существует уже 18 лет", - говорит он.

Политолог Константин Калачев согласен с тем, что часть российской элиты настроена критически, более того подобные настроения, считает он, распространяются на весь образованный класс, однако он предостерегает делать из этого какие-то радикальные выводы о ближайшем будущем системы как таковой.

"Я не люблю комментировать заявления коллег. Но тут надо признать, что часть элиты действительно настроено критически к действующему курсу. Если мы возьмем опросы, то увидим, что максимальный лоялизм показывают наименее образованные слои население, а те, кто образованнее и пользуется разнообразными источниками информации, демонстрируют куда меньший уровень поддержки. Но я бы не стал так заострять на этом внимание и так остро судить как это делает Соловей. Но то, что Соловей отражает часть настроений именно в элитах - это факт", - Константин Калачев.