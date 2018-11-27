27 Ноября 2018
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра

Найдено тело мужчины, который вместе с семьей утонул в Нижневартовском районе

В Югре нашли тело 32-летнего мужчины, погибшего вместе с семьей на реке Корлики, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.
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Тело нашли на поверхности реки. Местонахождение тел и их положение говорят о том, что после провала под лед взрослым удалось выбраться из воды, однако все они погибли от переохлаждения. При визуальном осмотре признаков насильственной смерти не нашли.

Напомним, 16 ноября жители села Корлики, супружеская пара, их четырехлетний ребенок и 51-летняя родственница отправились на снегоходе на стойбище, но не добрались до него и провалились под лед в 6 км от села. 18 ноября из воды удалось достать снегоход и нарты, в которых находилось тело ребенка. 22 ноября нашли 51- и 26-летних женщин. Тела были на берегу, в 500 м от места провала снегохода под лед. Возбуждено уголовное дело.

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Найдено тело мужчины, который вместе с семьей утонул в Нижневартовском районе

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Теги: река Корлики, семья манси, стоцбище



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