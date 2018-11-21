Гордума утвердила оргкомитет по созданию гимна Перми

Городская дума Перми утвердила положение и состав организационного комитета по разработке гимна города, передает корреспондент Накануне.RU.

Возглавит оргкомитет председатель городской думы Юрий Уткин. По его словам, первая задача комитета - сформировать комиссию, которая займется созданием музыки и текста будущего гимна, а также работой с авторами.

Также от городской думы в состав комитета войдут депутаты Наталья Рослякова, Наталья Мельник, Василий Кузнецов, Дмитрий Федоров и Сергей Богуславский.

Кроме того, в состав комитета включены ректор Пермского государственного института культуры Людмила Дробышева-Разумовская, начальник департамента культуры и молодежной политики администрации Перми Елена Неганова, гендиректор союза промышленников и предпринимателей Пермского края "Сотрудничество" Василий Цыганков, почетный гражданин Перми Владимир Сатюков, начальник управления организационно-методической работы мэрии Светлана Ивашкина, исполняющий обязанности начальника информационно-аналитического управления Наталья Шушпанова и председатель молодежного парламента Перми Айна Якупова.