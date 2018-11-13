13 Ноября 2018
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В оргкомитет по разработке гимна Перми войдут депутаты, чиновники и общественники

Депутаты Пермской городской думы на ноябрьском заседании рассмотрят вопрос о создании оргкомитета по разработке гимна Перми, передает корреспондент Накануне.RU.

Возглавит оргкомитет председатель городской думы Юрий Уткин. Также от городской думы в состав комитета войдут депутаты Наталья Рослякова, Наталья Мельник, Василий Кузнецов, Дмитрий Федоров и Сергей Богуславский.

Кроме того, в состав комитета включены ректор Пермского государственного института культуры Людмила Дробышева-Разумовская, начальник департамента культуры и молодежной политики администрации Перми Елена Неганова, гендиректор союза промышленников и предпринимателей Пермского края "Сотрудничество" Василий Цыганков, почетный гражданин Перми Владимир Сатюков, начальник управления организационно-методической работы мэрии Светлана Ивашкина, исполняющий обязанности начальника информационно-аналитического управления Наталья Шушпанова и председатель молодежного парламента Перми Айна Якупова.

Напомним, в июне этого года депутаты пермской гордумы внесли поправки в устав Перми, сделав гимн символом города. инициативу поддержали 29 депутатов. Вопрос планировалось рассмотреть еще весной, однако из-за того, что документ был внесен не в установленные законом сроки, инициативу отложили.

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В оргкомитет по разработке гимна Перми войдут депутаты, чиновники и общественники

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Теги: гимн Перми, оргкомитет, пермская городская дума



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