Дмитрий Самойлов подписал постановление о премиях для авторов музыки и текста пермского гимна

Глава Перми Дмитрий Самойлов подписал постановление об установлении расходного обязательства на проведение конкурса по разработке городского гимна, передает корреспондент Накануне.RU.

Текст постановления опубликован на сайте администрации. Согласно документу, сумма денежной премии за написание текста гимна составит 300 тыс. руб., за написание музыки - также 300 тыс. руб. Конкурс пройдет до 31 марта 2020 года на условиях, которые ранее определил оргкомитет.

Напомним, он состоится в два этапа. Первый этап - конкурс на написание текста песни. Второй - конкурс на написание музыки текста. Общая сумма финансирования составляет порядка 919 тыс. руб.

Ранее начальник департамента культуры и молодежной политики администрации города Перми, руководитель профильной подгруппы "Социальная сфера" Елена Неганова подчеркнула, что гимн должен отражать историческую значимость города Перми, связь поколений, культурные и национальные традиции.

Глава оргкомитета, председатель гордумы Юрий Уткин отметил, что работа ведется очень активно и в адрес комитета уже поступает большое количество текстов.

"Возможно, мы даже выпустим сборник стихов, чтобы отметить всех тех, кто откликнулся", – отметил Юрий Уткин.

Напомним, гимн Перми появится ко дню города в 2020 г. Исполнитель еще не определен, но ранее появилась информация о том, что певица Ольга Бузова готова исполнить его за 5 млн руб. Не все пермяки согласились с этим и создали петицию против исполнения гимна Бузовой. Добавим, что менеджеры певицы опровергают информацию о переговорах.