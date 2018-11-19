19 Ноября 2018
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Орешкин стал председателем совета ЦСР

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин избран председателем совета Центра стратегических разработок (ЦСР). Об этом сообщил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, передает ТАСС.
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Напомним, Кудрин до вступления в должность руководителя СП РФ занимал этот пост.

"Я сегодня сложил свои полномочия председателя совета ЦСР, но одновременно совет принял решение ввести в состав учредителей ЦСР Министерство экономического развития и ввести в совет министра Орешкина Максима Станиславовича. Кроме того, он избран председателем совета", - сообщил Кудрин.

Отмечается, что уже ведется подбор нового президента ЦСР - Павел Кадочников покинет пост. "Сейчас у нас ведется подбор нового президента. Мы его вам представим в короткие сроки, потому что личность президента очень важна", - сообщил в свою очередь Орешкин.

По словам министра, ЦСР сосредоточит работу на поиске решений для реализации целей майского указа президента.

Как сообщало Накануне.RU, ранее после вступления в должность главы Счетной палаты Кудрин рассказал, что президент РФ Владимир Путин "пообещал не забывать" его экономические разработки в ЦСР.

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Орешкин стал председателем совета ЦСР

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Теги: Алексей Кудрин, ЦСР, Максим Орешкин



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