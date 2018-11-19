Орешкин стал председателем совета ЦСР

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин избран председателем совета Центра стратегических разработок (ЦСР). Об этом сообщил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, передает ТАСС.

Напомним, Кудрин до вступления в должность руководителя СП РФ занимал этот пост.

"Я сегодня сложил свои полномочия председателя совета ЦСР, но одновременно совет принял решение ввести в состав учредителей ЦСР Министерство экономического развития и ввести в совет министра Орешкина Максима Станиславовича. Кроме того, он избран председателем совета", - сообщил Кудрин.

Отмечается, что уже ведется подбор нового президента ЦСР - Павел Кадочников покинет пост. "Сейчас у нас ведется подбор нового президента. Мы его вам представим в короткие сроки, потому что личность президента очень важна", - сообщил в свою очередь Орешкин.

По словам министра, ЦСР сосредоточит работу на поиске решений для реализации целей майского указа президента.

Как сообщало Накануне.RU, ранее после вступления в должность главы Счетной палаты Кудрин рассказал, что президент РФ Владимир Путин "пообещал не забывать" его экономические разработки в ЦСР.