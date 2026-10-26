28 Октября 2026
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Фото из личного архива спортсменки

Уральская спортсменка Академии единоборств РМК стала чемпионом мира по кикбоксингу

Тренер и спортсменка Академии единоборств РМК Вера Ширяева завоевала золото чемпионата мира по кикбоксингу WKF в Колумбии в дисциплине "лоу-кик". Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Русской медной компании.

В этом направлении кикбоксинга разрешены мощные удары ногами по ногам соперника как с внешней, так и с внутренней стороны. Это жёсткий полноконтактный бой, где поединки часто заканчиваются нокаутами.

Вера Ширяева(2026)|Фото из личного архива спортсменки

Для Веры турнир стал первым международным стартом среди взрослых и сразу принёс главный мировой титул. Уральская чемпионка уверенно прошла всех соперниц и поднялась на высшую ступень пьедестала.

Этот чемпионат имел особое значение и для всей российской команды. Сборная России впервые после возвращения к полноценному участию в международных соревнованиях WKF выступила на чемпионате мира под национальным флагом и с гимном.

Вера Ширяева(2026)|Фото из личного архива спортсменки

"Пока я ещё до конца не осознала, что стала чемпионкой мира. В Колумбии было непросто: другой климат, жара, высокая влажность, непривычная еда, четыре дня простоя и бой в последний день соревнований. Но мы хорошо акклиматизировались, и в целом я довольна тем, как всё прошло. Сейчас хочется двигаться дальше. Надеюсь, следующим этапом станет профессиональный бой", - рассказала Вера Ширяева.

Стоит отметить, что к турниру Вера готовилась под руководством тренера Академии единоборств РМК Марии Сахненко.

Теги: Ширяева, чемпионка, кикбоксинг


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