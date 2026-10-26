Стадион "Екатеринбург Арена" включили в число лучших спортивных сооружений России

"Екатеринбург Арена" вошла в число лучших спортивных сооружений России. Об этом сообщает официальный канал уральского стадиона.

Оценка была дана на IV Национальном конкурсе на образцовое спортивное сооружение "Арена". Екатеринбургский стадион занял первое место в категории "Зрелищные объекты спорта вместимостью свыше 10 000 мест".

Напомним, ранее главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин оценил поля стадионов, на которых национальная команда проводила матчи этой осенью. По его мнению, лучшим оказался газон в столице Урала.