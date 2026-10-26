В первом туре выборов президента Болгарии победила действующий президент

Действующий президент Болгарии Илиана Йотова победила в первом туре выборов президента, набрав почти 35% голосов. Она немного опередила премьер-министра Андрея Гюрова, у которого 32% и который недавно подписал с Зеленским десятилетнее соглашение о военном сотрудничестве.

Президент Болгарии избирается на пять лет и представляет страну на международной арене. При этом в ЕС Болгарию обычно представляет премьер-министр. Болгария — парламентская республика.

Йотова представляет левоцентристские силы и партию "Прогрессивная Болгария" премьер-министра Румена Радева, говорит об укреплении национального суверенитета и социальной защите граждан. Выступает за диалог с Россией и против военной помощи Украине, считая, что военный конфликт можно урегулировать только дипломатическим путем. Она призывает к созданию "коалиции за мир". Йотова дистанцировалась от осуждающего Россию заявления в ООН и выражала несогласие с отдельными пунктами санкций ЕС против России. Ранее страна вышла из "коалиции желающих". Во внешней политике занимает сдержанную позицию, поддерживая членство Болгарии в ЕС и НАТО, но выступая против форсированного вступления страны в еврозону без достижения полной экономической готовности.

62-летняя Йотова стала и.о. президента в январе после отставки Радева, став первой женщиной на этом посту.

1 ноября должен пройти второй тур.