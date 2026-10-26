В Бурятии медведи уходят в спячку

В Бурятии медведи начинают устраиваться на зимнюю спячку, сообщили в Бурприроднадзоре. Активность зверей падает: они реже выходят к людям и почти не перемещаются по окрестностям.

За последнюю неделю жители подали 31 обращение из‑за появления медведей рядом с населенными пунктами. В семи районах - Кабанском, Бичурском, Прибайкальском, Селенгинском, Джидинском, Заиграевском и Закаменском - специалисты изъяли из среды обитания 16 хищников. Всего с начала сезона показатель достиг 452 особей.

Начальник отдела учета и воспроизводства объектов животного мира Бурприроднадзора Денис Крылов объяснил: снижение числа обращений - это естественный процесс. По мере подготовки к зимовке медведи становятся менее активными. При этом эксперт предупредил: пока звери не устроились в берлогах, опасность остается - отдельные особи могут искать подходящее укрытие и случайно выходить к людям.

Ранее в Солтонском районе Алтайского края медведь напал на 15‑летнего подростка на пасеке примерно в 20 километрах от села Солтон (до Барнаула - около 260 километров); пострадавшего оперативно доставили в больницу Бийска, медики оценили его состояние как средней степени тяжести.