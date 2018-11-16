Уральскую противницу "завода Ротенберга" хотят лишить мандата

Депутат Асбестовской городской думы Наталья Крылова заявила, что ее хотят лишить мандата. По ее словам, идет постоянное давление на депутатов от КПРФ.

Крылова утверждает, что вопрос о лишении ее мандата якобы решается в администрации губернатора.

Как пишет парламентарий в своем Facebook, факт "коррупции", из-за которого ей грозит лишение полномочий, состоит в том, что она жила в маминой однокомнатной квартире.

Напомним, Крылова известна борьбой против строительства сурьмяного завода в Асбесте, планы вынашивала Национальная сурьмяная компания, которая ранее была связана с Ротенбергом. Также под руководством Крыловой КПРФ получила большинство в думе города.