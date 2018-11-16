Самогонный аппарат стал причиной взрыва в жилой многоэтажке в Москве

16 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бондаренко - Медведеву: Пора перейти на макарошки

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Центральный ФО

Самогонный аппарат стал причиной взрыва в жилой многоэтажке в Москве

В Москве в квартире дома на улице Нагорная на пятом этаже произошел взрыв.

В результате происшествия пострадали три человека, обвалилась одна из стен квартиры.

В "Мосгазе" опровергли информацию о взрыве газа. Там заявили, что все элементы системы газоснабжения в порядке, утечки газ нет, возгорания не было.

Причиной ЧП стал самогонный аппарат, сообщает ТАСС. Источник заявил, что в квартире в момент взрыва находились мать с сыном, которые употребляли спиртные напитки. Кроме них также пострадал сосед.

В октябре в ЕАО, в Приамурском городском поселении произошел взрыв газа в жилой пятиэтажке. После взрыва начался пожар, эвакуировали свыше 120 человек, один пострадал.

Напомним, в конце 2017 года в этом поселке также произошел взрыв газа в жилой пятиэтажке. Дом повреждений не получил. В результате хлопка газа пострадал один человек - собственник квартиры, в которой был расположен источник взрыва.

По данным СМИ, житель квартиры открыл газ в духовке, "долго искал спички, а когда нашел и зажег их, прогремел взрыв".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Самогонный аппарат стал причиной взрыва в жилой многоэтажке в Москве

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: москва, взрыв, самогонный аппарат



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что привело к "церковному расколу" на Украине?

Результаты 503

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети