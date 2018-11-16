Самогонный аппарат стал причиной взрыва в жилой многоэтажке в Москве

В Москве в квартире дома на улице Нагорная на пятом этаже произошел взрыв.

В результате происшествия пострадали три человека, обвалилась одна из стен квартиры.

В "Мосгазе" опровергли информацию о взрыве газа. Там заявили, что все элементы системы газоснабжения в порядке, утечки газ нет, возгорания не было.

Причиной ЧП стал самогонный аппарат, сообщает ТАСС. Источник заявил, что в квартире в момент взрыва находились мать с сыном, которые употребляли спиртные напитки. Кроме них также пострадал сосед.

В октябре в ЕАО, в Приамурском городском поселении произошел взрыв газа в жилой пятиэтажке. После взрыва начался пожар, эвакуировали свыше 120 человек, один пострадал.

Напомним, в конце 2017 года в этом поселке также произошел взрыв газа в жилой пятиэтажке. Дом повреждений не получил. В результате хлопка газа пострадал один человек - собственник квартиры, в которой был расположен источник взрыва.

По данным СМИ, житель квартиры открыл газ в духовке, "долго искал спички, а когда нашел и зажег их, прогремел взрыв".