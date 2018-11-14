Brent упала ниже $65

Цена нефти марки Brent на бирже ICE в Лондоне подешевела до $65 за баррель.

Это произошло впервые с 16 марта. За день фьючерс на нефть с поставкой в январе 2019 года подешевел на 8,1%. По состоянию на 23:35 баррель Brent стоил $64,87.

Цены на нефть продолжают падать из-за роста объемов добычи в США и Саудовской Аравии, а также из-за послабления, которые американские власти сделали для крупнейших потребителей иранской нефти, сообщает "Коммерсант".

Как сообщалось ранее, Россия и Саудовская Аравия проводят консультации о возможном возврате к сокращению добычи нефти в 2019 году.

По словам информированного источника в ОПЕК, подумать о сокращении добычи уже в следующем году, после того, как обе страны максимально наращивали добычу на протяжении пяти месяцев, предложила Саудовская Аравия. Данный вопрос будет обсуждаться с российскими компаниями.