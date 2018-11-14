14 Ноября 2018
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Общество В бывшем СССР Украина

В городах Украины люди протестуют из-за отсутствия отопления

На Украине сразу в нескольких городах начались протесты из-за отсутствия отопления. Как сообщало Накануне.RU, жители Киева перекрыли бульвар Леси Украинки в центре города, что привело к образованию километровых пробок.
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Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал украинцев "не переживать из-за цены тепла". По его словам, за всех малообеспеченных заплатит государство через механизм субсидий.

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В городах Украины люди протестуют из-за отсутствия отопления

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Теги: Украина, отопление, протест



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