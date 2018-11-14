В городах Украины люди протестуют из-за отсутствия отопления

На Украине сразу в нескольких городах начались протесты из-за отсутствия отопления. Как сообщало Накануне.RU, жители Киева перекрыли бульвар Леси Украинки в центре города, что привело к образованию километровых пробок.

В Одессе перекрыли один из самых оживленных перекрестков – Семена Палия и Генерала Бочарова.

В Смеле Черкасской области местные жители вышли на митинг к зданию горсовета, а также перекрыли дорогу на Киев, которую потом, правда, разблокировали. Мэр города Алексей Цыбко заявил, что "ситуация катастрофическая".

"С каждым днем температура становится ниже. Общество на грани социального срыва", - сказал он.

В Павлограде и Каменском (Днепродзержинске) Днепропетровской области не отапливаются школы, а ученики находятся на вынужденных каникулах. В Херсоне по той же причине закрыли 13 школ и 15 детсадов, не отапливаются 8 больниц.

Как сообщало Накануне.RU, в Кривом Роге вспыхнул бунт. Он привел к тому, что в городе быстро включили отопление.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал украинцев "не переживать из-за цены тепла". По его словам, за всех малообеспеченных заплатит государство через механизм субсидий.