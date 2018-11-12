12 Ноября 2018
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Бунт в Кривом Роге: люди захватили здание "Криворожгаза", требуя отопление

В Кривом Роге люди захватили здание "Криворожгаза", требуя включить отопление в замерзающем городе. Под зданием компании подожгли шины. Сотрудники, которые вели переговоры, захвачены в заложники, сообщает пресс-служба предприятия.
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Здание было взято штурмом из-за отказа "Нафтогаза Украины" поставлять газ предприятию "Криворожская теплоцентраль". В заложниках остаются технический директор Анатолий Пономаренко и начальник управления охраны труда Борис Рыбка. Они заявляют, что "Нафтогаз" не дает им газ из-за огромных долгов, но люди ничего не хотят слышать, так как "их дети мерзнут".

Протестующие сорвали пломбы на пяти из шести котельных города. Кроме того, были зафиксированы нападения на ремонтные бригады "Криворожгаза", которые выехали на объекты с целью закрыть "незаконно открытые" задвижки.

Накануне состоялось экстренное заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на которомо было озвучено, что предприятию необходимо единоразово выплатить "Нафтогазу" долг более 375 млн грн (около 800 млн рублей) для получения газа.

Тем временем "Нафтогаз" обвинил местный облгаз, подконтрольный олигарху Дмитрию Фирташу, в срыве отопительного сезона в Кривом Роге.

В настоящее время половина Кривого Рога (около 300 тыс. чел.), обслуживаемая предприятием "Криворожская теплоцентраль", сидит без отопления. В городе уже два дня не работают 78 школ и 75 детских садов. Температура ночью стала опускаться ниже нуля.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, два года назад только вмешательство России спасло от замерзания город Геническ в Херсонской области.

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Бунт в Кривом Роге: люди захватили здание "Криворожгаза", требуя отопление

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Теги: Украина, отопление, Кривой Рог, газ



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