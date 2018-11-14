14 Ноября 2018
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Общество

В Киеве из-за срыва отопительного сезона люди вышли на улицы и перекрыли движение

В Киеве проходит акция протеста из-за срыва отопительного сезона. Митингующие с плакатами перекрыли улицу в центре города и требуют дать отопление. Они ходят по пешеходному переходу без остановки.

Проблемы с отоплением есть в городе Смела Черкасской области, и Херсоне. В Смелы по факту срыва отопительного сезона объявлено чрезвычайное положение и возбуждено уголовное дело. Пришлось спустить воду в системе отопления, чтобы не допустить разрыва труб, температура достигла -7 градусов. В минувший вторник жители Смелы перекрывали выезд из города, добиваясь подключения тепла. Теперь инициативная группа отправилась в Киев, где намерена с жителями других мерзнущих городов пикетировать НАК "Нафтогаз Украины". Они пытаются донести до руководства компании информацию о том, что потребители исправно оплачивают отопление, в то время как частное предприятие "Энергоинвест", последние восемь лет отапливавшее город, задолжало "Нафтогазу" почти 100 млн гривен ($3,6 млн) за поставки топлива. Договор с компанией был разорван весной, а долги остались, передает ТАСС.

Долг в Херсоне достигает 61 млн гривен ($2,2 млн), из-за чего возникла критическая ситуация с работой ТЭЦ. В городе также закрыты часть школ и дошкольных учреждений.

"Еще не пришли суровые холода, а критическая ситуация с отоплением уже сложилась в Смеле, Шепетовке, Кривом Роге, Сумах, Кропивницком, ряде других городов и поселков, - отметил депутат Верховной рады Евгений Мураев. - Поясняется все предельно просто: власть провалила подготовку к отопительному сезону. В этих городах долги накапливались от года к году, более того, еще в прошлом году проявились откровенно криминальные схемы, когда уплаченные горожанами деньги лихо и беспрепятственно переводились за рубеж. Вместо того, чтобы найти преступников и заставить их возместить ущерб, власть и руководство "Нафтогаза" решили просто не давать номинацию газа таким населенным пунктам".

Цепь неплатежей будет только нарастать по мере того, как увеличиваются тарифы, считает политик. По данным депутата, половина семей не может платить за тепло самостоятельно, без получения субсидий. Увеличение стоимости газа на 23% с 1 ноября и еще на 44% в течение 2019 года еще больше обострит и без того крайне напряженную ситуацию, подчеркнул он.

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В Киеве из-за срыва отопительного сезона люди вышли на улицы и перекрыли движение

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Теги: отопительный сезон, акция, бульвар леси украинки



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