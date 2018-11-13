13 Ноября 2018
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Общество В бывшем СССР Украина

Мэр города в Черкасской области пригрозил перекрыть дороги, если городу не дадут отопление

Жители города Смела Черкасской области Украины могут перекрыть дороги, идущие через центр страны, если городу не дадут отопление. Об этом заявил мэр города Алексей Цыбко.
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"Если государство так относится к нам, смелянам, к центру Украины, тогда центру Украины ничего не остается кроме как остановить все транспортные артерии через центр Украины", – сказал мэр в телефире.

Он добавил ,что будет собирать людей, чтобы перекрывать дороги и ждать реакции от Кабинета министров. Ничего другого не остается, подчеркнул Цыбко.

Он рассказал, что замглавы "Нафтогаза" Сергей Перелома требует, чтобы город взял на себя старый долг частной компании "Смела Энергоинвест" – предыдущего поставщика газа.

Тем временем Смелянский горсовет принял решение о введении чрезвычайного положения в городе из-за отсутствия теплоснабжения. В городе закрыли 11 школ, ученики перешли на дистанционное обучение. Также без отопления 12 детских садов.

По словам мэра, ОАО "Черкассыгаз" прекратило подачу газа котельным города еще в прошлом году. Власти обвиняют "Энергоинвест", у которой долги в размере более 200 млн грн.

В Смеле проживают около 68 тыс. чел. Жители возмущены, что в городе установлен тариф на отопление 86 грн в месяц за кв. м, в то время как в Киеве всего 31,5 грн. К слову, в ДНР, где действует прежний тариф, он составляет 7 рублей, т.е. в 25 раз меньше.

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Мэр города в Черкасской области пригрозил перекрыть дороги, если городу не дадут отопление

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Теги: Украина, отопление, Смела



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