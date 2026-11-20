Туск: Запрет на выдачу виз спортсменам РФ включат в проект 22-го пакета санкций

Проект 22-го пакета санкций Европейского союза включает запрет на выдачу виз российским спортсменам. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Он добавил, что Еврокомиссия (ЕК) уже подготовила проект очередного пакета санкций, передает ТАСС.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен подтвердила, что проект 22-го пакета санкций против России представят на следующей неделе. Принять его планируется до конца года.

Ранее МИД России выразил протест Финляндии в связи с новыми ограничениями на въезд российских граждан, включая спортсменов. В ведомстве назвали эти меры дискриминацией по национальному признаку, нарушающей как принципы международного спорта, так и права человека. Решение принято на фоне запланированных в Финляндии спортивных мероприятий, включая матчи НХЛ, турнир по фигурному катанию и этап Кубка мира по лыжным гонкам.