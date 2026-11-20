Зарплаты растут точечно: где сейчас платят больше

В 2026 году зарплаты заметно выросли в промышленности, добыче и сельском хозяйстве, хотя общее число вакансий сократилось на 13-28%. По данным эксперта "Адвирос" Илоны Платоновой, в добывающей отрасли ставки поднялись на 21,3%, в агросекторе - на 19,5%, пишут "Известия".

Лидирует металлургия - средняя зарплата 208,1 тыс. рублей. В машиностроении рост составил 54% (до 150,6 тыс. рублей). Сильнее всего прибавили квалифицированные рабочие: у электрогазосварщиков зарплаты выросли на 67% (до 177 тыс. рублей), у операторов станков и обмотчиков - на 58-69%.

Сварщиков считают дефицитными 65% работодателей, растет спрос и на инженеров. В логистике водителям спецтехники предлагают до 200 тыс. рублей, операторам линий - в среднем 95,6 тыс. рублей (+54%).

В офисе рост скромный - не выше 5%, заметные прибавки (11-18%) получили лишь отдельные специалисты, в информационной безопасности зарплаты - 240-400 тыс. рублей при росте спроса на 24%.

По словам Платоновой, компании сдерживают массовый рост зарплат, но конкурируют за сотрудников с редкими навыками - доход зависит от конкретных компетенций.

Депутаты внесли в Госдуму 10 ноября 2026 года законопроекты, чтобы усилить защиту работников: по новым правилам минимальная компенсация за каждый день задержки выплат может составить 0,5 % от невыплаченной суммы - это заметно больше нынешних расчетов (сейчас платят не меньше 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ).